Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поворотный момент? Зеленский сделал заявление о завершении конфликта и помощи США
Не просто морс, а напиток здоровья — как приготовить клюквенный эликсир с пряностями
Какие комнатные растения в моде? Тренды 2025 года, которые сделают ваш интерьер стильным
Кофейная гуща: когда она полезна, а когда вредна для растений?
Как победить несвежее кошачье дыхание: простые шаги для заботливых хозяев
Какие продукты поддерживают полезные бактерии и помогают худеть
Опять что-то намудрили: новая разметка на дорогах — зачем это вообще нужно
Обитель богов — исследуем горные регионы Греции
Тесная комната станет просторнее: как преобразить пространство без перепланировки

Два миллиона человек за два дня: россияне массово оформляют самозапрет на кредиты

2:13
Экономика

Россияне активно используют новый сервис самозапрета на кредиты, запущенный 1 марта на портале "Госуслуги". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минцифры. За первые два дня услуга заинтересовала 1,7 млн человек, оформивших заявление на запрет оформления кредитов и займов без их ведома.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Мошенники нередко не только крадут деньги с банковских счетов, но и оформляют на жертв кредиты, оставляя их с огромными долгами. Новый механизм самозапрета делает невозможным выдачу кредита без предварительной отмены этой блокировки. Информация передается во все бюро кредитных историй, а банки и МФО больше не смогут оформлять займы без согласия клиента.

Процедура оформления самозапрета проста: заявление можно подать через портал "Госуслуги" или в мобильном приложении "Госключ". Документ подписывается электронной подписью, которую можно получить бесплатно. В случае необходимости запрет можно снять, однако это займет два рабочих дня — такая задержка сделана для дополнительной защиты от мошенников.

По статистике Минцифры, средний возраст россиян, воспользовавшихся новым сервисом, составил 53 года. Чаще всего заявление подавали жители Москвы (351 тыс. человек), Санкт-Петербурга (143,9 тыс.), Московской области (112,3 тыс.), Краснодарского края (69,3 тыс.) и других крупных регионов.

В сентябре услугу можно будет оформить также через МФЦ. Законодатели уже работают над внесением изменений в закон о торговле и закон о защите прав потребителей, чтобы усовершенствовать механизм защиты россиян от кредитных мошенников.

Благодаря самозапрету на кредиты, граждане могут защитить свои финансы, исключив риск оформления мошеннических займов. Новый сервис стал важным шагом в обеспечении безопасности пользователей банковских услуг.

Уточнения

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Не просто морс, а напиток здоровья — как приготовить клюквенный эликсир с пряностями
Какие комнатные растения в моде? Тренды 2025 года, которые сделают ваш интерьер стильным
Как победить несвежее кошачье дыхание: простые шаги для заботливых хозяев
Кофейная гуща: когда она полезна, а когда вредна для растений?
Какие продукты поддерживают полезные бактерии и помогают худеть
Опять что-то намудрили: новая разметка на дорогах — зачем это вообще нужно
Обитель богов — исследуем горные регионы Греции
Тесная комната станет просторнее: как преобразить пространство без перепланировки
Скорость деградации: как антидепрессанты влияют на мозг пациентов с деменцией
Юристы Елены Блиновской назвали вынесенный приговор жёстким
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.