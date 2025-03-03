Два миллиона человек за два дня: россияне массово оформляют самозапрет на кредиты

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне активно используют новый сервис самозапрета на кредиты, запущенный 1 марта на портале "Госуслуги". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минцифры. За первые два дня услуга заинтересовала 1,7 млн человек, оформивших заявление на запрет оформления кредитов и займов без их ведома.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Мошенники нередко не только крадут деньги с банковских счетов, но и оформляют на жертв кредиты, оставляя их с огромными долгами. Новый механизм самозапрета делает невозможным выдачу кредита без предварительной отмены этой блокировки. Информация передается во все бюро кредитных историй, а банки и МФО больше не смогут оформлять займы без согласия клиента.

Процедура оформления самозапрета проста: заявление можно подать через портал "Госуслуги" или в мобильном приложении "Госключ". Документ подписывается электронной подписью, которую можно получить бесплатно. В случае необходимости запрет можно снять, однако это займет два рабочих дня — такая задержка сделана для дополнительной защиты от мошенников.

По статистике Минцифры, средний возраст россиян, воспользовавшихся новым сервисом, составил 53 года. Чаще всего заявление подавали жители Москвы (351 тыс. человек), Санкт-Петербурга (143,9 тыс.), Московской области (112,3 тыс.), Краснодарского края (69,3 тыс.) и других крупных регионов.

В сентябре услугу можно будет оформить также через МФЦ. Законодатели уже работают над внесением изменений в закон о торговле и закон о защите прав потребителей, чтобы усовершенствовать механизм защиты россиян от кредитных мошенников.

Благодаря самозапрету на кредиты, граждане могут защитить свои финансы, исключив риск оформления мошеннических займов. Новый сервис стал важным шагом в обеспечении безопасности пользователей банковских услуг.

Уточнения

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