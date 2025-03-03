Больше семги и форели: производителям лососевых рыб компенсируют 25% затрат

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские предприниматели, занимающиеся разведением лососевых рыб, смогут получить государственную поддержку. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Petter Fjeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лосось

Государство компенсирует 25% затрат тем, кто строит или модернизирует питомники для выращивания семги и форели. Субсидии покроют расходы на здания, оборудование, лаборатории, насосные станции, инженерные сети и программное обеспечение. Поддержка предоставляется при условии, что все эти элементы составляют единый технологический комплекс.

По словам Мишустина, эта мера позволит укрепить рыбохозяйственный сектор России, увеличить объемы производства и расширить ассортимент на продовольственном рынке. В результате россияне получат больше качественной рыбы по доступным ценам.

Кроме того, в правительстве рассматривают возможность продления эксперимента по ограничению авиаперевозки икры. Сейчас действует запрет на перевозку более 10 килограммов икры на одного пассажира в Камчатском крае. Возможное продление до 2027 года и расширение на Чукотку и Хабаровский край помогут бороться с незаконным вывозом этого ценного продукта.

Программа государственной поддержки питомников для лососевых — часть общей стратегии развития рыбной отрасли. Эти меры направлены на стабилизацию рынка, снижение зависимости от импорта и поддержку российских производителей.

Уточнения

Лососёвые (лат. Salmonidae) — семейство лучепёрых рыб из отряда лососеобразных (Salmoniformes). В составе семейства представлены как анадромные, так и пресноводные виды рыб. Наиболее известные представители: сёмга, горбуша, кета, нельма, нерка, кижуч, чавыча, кумжа, сиг, омуль, голец, хариус, таймень, ленок. Хорошо известные собирательные названия нескольких разных видов — лосось и форель.





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