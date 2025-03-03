Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стареющий мозг под ударом: потеря сахарной брони ведёт к отмиранию нейронов
Минимум процедур, максимум эффекта: ухаживаем за собой с умом
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Усталость от сидячей работы? Эти три растяжки от йога-инструктора изменят вашу жизнь!
Больше семги и форели: производителям лососевых рыб компенсируют 25% затрат
ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает
Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей
Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь

Алиханов: Маркетплейсы больше не смогут обходить законы о торговле

1:09
Экономика

Маркетплейсы в России приравняют к обычным магазинам, обязав их соблюдать существующие законы торговли. Об этом сообщает онлайн-издание "СенатИнформ" (Россия).

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что онлайн-торговые площадки должны соответствовать тем же требованиям, что и традиционные магазины, рынки и ярмарки.

Согласно проекту закона, маркетплейсы обяжут маркировать товары, соблюдать условия хранения и предоставлять гарантии качества. Несмотря на цифровой формат торговли, она по-прежнему сводится к взаимоотношениям продавцов и покупателей, поэтому требования к бизнесу должны быть едиными.

Законопроект уже обсужден в правительстве, и в ближайшее время его внесут в Госдуму. Согласно заявлению Алиханова, в закон о торговле и закон о защите прав потребителей также будут внесены изменения, регулирующие деятельность маркетплейсов.

Эти меры направлены на усиление контроля за качеством товаров, защиту потребителей и стандартизацию рынка электронной коммерции.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Садоводство, цветоводство
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать Аудио 
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда
Еда и рецепты
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Усталость от сидячей работы? Эти три растяжки от йога-инструктора изменят вашу жизнь!
Больше семги и форели: производителям лососевых рыб компенсируют 25% затрат
ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает
Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей
Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь
Поздний завтрак или ранний ужин? Вот что действительно важно
GM и Honda объединились, чтобы создать новый двигатель будущего
Забудьте про химию: вот чем нужно мыть деревянные шкафы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.