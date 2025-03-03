Алиханов: Маркетплейсы больше не смогут обходить законы о торговле

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Маркетплейсы в России приравняют к обычным магазинам, обязав их соблюдать существующие законы торговли. Об этом сообщает онлайн-издание "СенатИнформ" (Россия).

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что онлайн-торговые площадки должны соответствовать тем же требованиям, что и традиционные магазины, рынки и ярмарки.

Согласно проекту закона, маркетплейсы обяжут маркировать товары, соблюдать условия хранения и предоставлять гарантии качества. Несмотря на цифровой формат торговли, она по-прежнему сводится к взаимоотношениям продавцов и покупателей, поэтому требования к бизнесу должны быть едиными.

Законопроект уже обсужден в правительстве, и в ближайшее время его внесут в Госдуму. Согласно заявлению Алиханова, в закон о торговле и закон о защите прав потребителей также будут внесены изменения, регулирующие деятельность маркетплейсов.

Эти меры направлены на усиление контроля за качеством товаров, защиту потребителей и стандартизацию рынка электронной коммерции.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.





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