Пенсия в 50 тысяч рублей: эксперт оценил возможность получения

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние дни все чаще обсуждают вопросы, связанные с пенсионной системой России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

Доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов в интервью MoneyTimes.ru прокомментировал заявление о зарплате в 200 тысяч рублей для получения пенсии в 50 тысяч рублей и отметил ряд проблем существующей системы.

Добромыслов указал, что для реализации такой схемы нужно учитывать несколько факторов. Он отметил, что даже с зарплатами в 200, 300 или 500 тысяч рублей фактически получить 50 тысяч пенсионных выплат становится практически невозможным из-за ограничений, связанных с фондом оплаты труда. В 2024 году лимит составляет 2 миллиона 759 тысяч рублей, что в пересчете дает максимум 229 тысяч рублей в месяц. Однако даже эта сумма не гарантирует желаемую пенсию из-за множества других факторов, влияющих на расчет пенсий.

Эксперт подчеркнул, что пенсионная формула, адаптированная под все категории граждан, приводит к средней пенсии в стране в пределах 25-27 тысяч рублей. Для повышения пенсий до приемлемых уровней необходимо решить вопросы формирования доходов и внедрения эффективной пенсионной политики.

Добромыслов также рассказал о будущих мерах, которые следует учитывать. Он подчеркнул важность экономически обоснованных шагов для улучшения пенсионной ситуации. На протяжении 35 лет все реформы сводились к перераспределению существующих ресурсов, тогда как нужна серьезная реформа для создания дополнительных источников финансирования.

Эксперт отметил, что важно изменить сознание населения относительно пенсионных накоплений:

"Чем выше будут пенсии у существующих пенсионеров, тем больше молодое поколение поймет необходимость формирования своих накоплений".

Он также указал на снижение покупательной способности даже малых пенсий из-за инфляции и высоких темпов роста цен, что увеличивает финансовую нагрузку на пожилых граждан.

Внешние аспекты также не остались без внимания; сообщения о высоких пенсиях в других странах, таких как Китай, нередко искажают действительность. В России наблюдается концепция солидарности среди всех застрахованных, что приводит к небольшой дифференциации в размерах выплат.

В заключение, Добромыслов выразил уверенность в необходимости проведения полных и обоснованных реформ для достижения стабильности и реального повышения уровня жизни пенсионеров. В противном случае, существующая система останется лишь "небольшим пирогом", который не сможет удовлетворить потребности населения.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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