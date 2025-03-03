В последние дни все чаще обсуждают вопросы, связанные с пенсионной системой России.
Доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов в интервью MoneyTimes.ru прокомментировал заявление о зарплате в 200 тысяч рублей для получения пенсии в 50 тысяч рублей и отметил ряд проблем существующей системы.
Добромыслов указал, что для реализации такой схемы нужно учитывать несколько факторов. Он отметил, что даже с зарплатами в 200, 300 или 500 тысяч рублей фактически получить 50 тысяч пенсионных выплат становится практически невозможным из-за ограничений, связанных с фондом оплаты труда. В 2024 году лимит составляет 2 миллиона 759 тысяч рублей, что в пересчете дает максимум 229 тысяч рублей в месяц. Однако даже эта сумма не гарантирует желаемую пенсию из-за множества других факторов, влияющих на расчет пенсий.
Эксперт подчеркнул, что пенсионная формула, адаптированная под все категории граждан, приводит к средней пенсии в стране в пределах 25-27 тысяч рублей. Для повышения пенсий до приемлемых уровней необходимо решить вопросы формирования доходов и внедрения эффективной пенсионной политики.
Добромыслов также рассказал о будущих мерах, которые следует учитывать. Он подчеркнул важность экономически обоснованных шагов для улучшения пенсионной ситуации. На протяжении 35 лет все реформы сводились к перераспределению существующих ресурсов, тогда как нужна серьезная реформа для создания дополнительных источников финансирования.
Эксперт отметил, что важно изменить сознание населения относительно пенсионных накоплений:
"Чем выше будут пенсии у существующих пенсионеров, тем больше молодое поколение поймет необходимость формирования своих накоплений".
Он также указал на снижение покупательной способности даже малых пенсий из-за инфляции и высоких темпов роста цен, что увеличивает финансовую нагрузку на пожилых граждан.
Внешние аспекты также не остались без внимания; сообщения о высоких пенсиях в других странах, таких как Китай, нередко искажают действительность. В России наблюдается концепция солидарности среди всех застрахованных, что приводит к небольшой дифференциации в размерах выплат.
В заключение, Добромыслов выразил уверенность в необходимости проведения полных и обоснованных реформ для достижения стабильности и реального повышения уровня жизни пенсионеров. В противном случае, существующая система останется лишь "небольшим пирогом", который не сможет удовлетворить потребности населения.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.