В Курской области жители начнут получать ежемесячные выплаты

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие от атак Украины, начнут получать ежемесячные выплаты в размере 65 000 рублей со 2 марта.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об этом в своём Telegram-канале, пишут "Ведомости".

Эта мера поддержки затронет более 112 600 человек, временно покинувших свои дома. Средства могут быть использованы на обустройство нового жилья, восстановление личных хозяйств и другие нужды. Выплаты будут производиться каждый месяц до полного освобождения территории Курской области.

Хинштейн отметил, что уже переведено более 1,6 миллиарда рублей на банковские счета, и первые выплаты могут поступить уже вечером 2 марта. Он также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку жителей региона.

Хинштейн добавил, что на долю этих людей выпало тяжёлое испытание, и никто не должен остаться один в своей беде.

Кроме того, 2 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что признаны потерпевшими более 27 000 человек из-за нападения украинских сил, а ущерб от нападений составил свыше 26 миллиардов рублей. Военные действия на территории Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года, здесь установлен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

Уточнения

Банковский счёт — счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.





Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

