Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие от атак Украины, начнут получать ежемесячные выплаты в размере 65 000 рублей со 2 марта.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об этом в своём Telegram-канале, пишут "Ведомости".
Эта мера поддержки затронет более 112 600 человек, временно покинувших свои дома. Средства могут быть использованы на обустройство нового жилья, восстановление личных хозяйств и другие нужды. Выплаты будут производиться каждый месяц до полного освобождения территории Курской области.
Хинштейн отметил, что уже переведено более 1,6 миллиарда рублей на банковские счета, и первые выплаты могут поступить уже вечером 2 марта. Он также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку жителей региона.
Хинштейн добавил, что на долю этих людей выпало тяжёлое испытание, и никто не должен остаться один в своей беде.
Кроме того, 2 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что признаны потерпевшими более 27 000 человек из-за нападения украинских сил, а ущерб от нападений составил свыше 26 миллиардов рублей. Военные действия на территории Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года, здесь установлен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.
Банковский счёт — счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.