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Путешествие без проблем: как избежать трудностей с долларом за границей

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Экономика

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рекомендует россиянам, планирующим поездки за границу, отказаться от долларов в пользу альтернативных валют.

Оплата наличными
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оплата наличными

По его словам, это связано с возросшими комиссиями и трудностями в обмене старых образцов долларов на рубли, о чем он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Горин также советует использовать карты зарубежных банков, которые принимаются в других странах. Он отметил, что у путешественников есть два основных варианта: граждане могут либо использовать карты зарубежных банков, получаемые, например, в Казахстане, либо приобретать альтернативные валюты, среди которых он выделил евро как наиболее простой вариант, пишет smotrim.ru.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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