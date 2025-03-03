Путешествие без проблем: как избежать трудностей с долларом за границей

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рекомендует россиянам, планирующим поездки за границу, отказаться от долларов в пользу альтернативных валют.

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По его словам, это связано с возросшими комиссиями и трудностями в обмене старых образцов долларов на рубли, о чем он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Горин также советует использовать карты зарубежных банков, которые принимаются в других странах. Он отметил, что у путешественников есть два основных варианта: граждане могут либо использовать карты зарубежных банков, получаемые, например, в Казахстане, либо приобретать альтернативные валюты, среди которых он выделил евро как наиболее простой вариант, пишет smotrim.ru.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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