В России резко сократились запасы наличной валюты за год

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовое поведение россиян за последний год претерпело изменения, о чем свидетельствует значительное сокращение запасов наличной валюты.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

Согласно данным РБК, в 2024 году объем наличной валюты у граждан сократился на 4,7 миллиарда долларов, составив к январю 2025 года 92,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в начале 2024 года у россиян было 97,2 миллиарда долларов наличной валюты.

Статистика за 2023 год показывает, что россияне также сокращали свои валютные запасы, однако в меньшем объеме — на 0,5 миллиарда долларов, что составило 97,7 миллиарда долларов на начало 2024 года. Таким образом, снижение наличной валюты в 2024 году значительно превысило показатели прошлого года, что может свидетельствовать о более активной и решительной позиции граждан в отношении своих валютных активов.

Эксперты указывают на то, что сокращение наличной валюты может быть вызвано различными факторами, такими как экономическая нестабильность, изменения в валютной политике и актуализация потребностей населения.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — денежные знаки в виде банковских и казначейских билетов, а также монет, являющихся законным средством платежа на территории определённого государства (понятие, эквивалентное термину «наличные деньги» или денежному агрегату M0).



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