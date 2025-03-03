Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный приговор: 5 вещей, которые испортят ваш образ этой весной
США и Украина: как скандал повлияет на мирное урегулирование?
Миллионы за тишину: странный запрет в сердце Ватикана
Зачем спортсмены пьют свекольный сок? Нет, это не эксперимент
Кошки и их воспоминания: как одно событие может изменить всё
Злость и ненависть Красной Шапочки: Кушанашвили заявил, что Поплавская желает ему смерти
Путешествие без проблем: как избежать трудностей с долларом за границей
Гравитационные волны после слияния звёзд помогут переписать законы физики
Две ложки этого средства на литр воды и комнатные цветы будут расти в разы быстрее

В России резко сократились запасы наличной валюты за год

1:24
Экономика

Финансовое поведение россиян за последний год претерпело изменения, о чем свидетельствует значительное сокращение запасов наличной валюты.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Согласно данным РБК, в 2024 году объем наличной валюты у граждан сократился на 4,7 миллиарда долларов, составив к январю 2025 года 92,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в начале 2024 года у россиян было 97,2 миллиарда долларов наличной валюты.

Статистика за 2023 год показывает, что россияне также сокращали свои валютные запасы, однако в меньшем объеме — на 0,5 миллиарда долларов, что составило 97,7 миллиарда долларов на начало 2024 года. Таким образом, снижение наличной валюты в 2024 году значительно превысило показатели прошлого года, что может свидетельствовать о более активной и решительной позиции граждан в отношении своих валютных активов.

Эксперты указывают на то, что сокращение наличной валюты может быть вызвано различными факторами, такими как экономическая нестабильность, изменения в валютной политике и актуализация потребностей населения.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — денежные знаки в виде банковских и казначейских билетов, а также монет, являющихся законным средством платежа на территории определённого государства (понятие, эквивалентное термину «наличные деньги» или денежному агрегату M0).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет сияющей кожи без кремов и салонов — он стоит 0 рублей
Красота и стиль
Секрет сияющей кожи без кремов и салонов — он стоит 0 рублей Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту
Красота и стиль
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
Десять роковых ошибок: как дачники губят свой урожай, сами того не ведая
Зимняя покраска авто — сказка о том, как деньги улетели вместе с первым снегом
Вреднее, чем шоколад: разбираем состав зефира
Объекты газопереработки Украины поражены ударами ВС РФ
Чем грозит кормление собаки перед сном: неожиданные последствия
Как заставить джинсы сесть на размер меньше: удивительный способ, который работает
Забудьте о твёрдом сыре: 4 способа сделать сливочный сыр идеально мягким для любого рецепта
Сон и жидкость: Врач рассказала, почему не стоит злоупотреблять питьем перед сном
Земля вращается быстрее: Мир готовится к отрицательной секунде
Как за 10 минут заставить мозг работать? О необычной пользе бега рассказали учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.