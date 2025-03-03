В Казахстане банки увеличили выпуск карт Visa и Mastercard из-за спроса

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе 2025 года банки Казахстана значительно увеличили эмиссию карт международных платежных систем в ответ на новые ограничения для нерезидентов, не имеющих права открывать карты сроком более 12 месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Reza luke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Банковские карты

По данным Нацбанка Казахстана, количество выпущенных карт МПС выросло на 3,9%, и на 1 февраля 2025 года составило 56,7 миллиона штук — это максимальный прирост с весны 2023 года. Похожий прирост (3,6%) был зафиксирован в июне 2022 года, что связано с ростом карточного туризма среди граждан России, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в начале второй половины 2024 года банки Казахстана выдали более 78 миллионов платежных карт, 80% из которых были дебетовыми, а 15,9% — кредитными. Резиденты России могли оформлять карты в таких банках, как Kapitalbank, Freedom Bank, Kaspi Bank и других финансовых учреждениях Казахстана.

Уточнения

Эмиссия банковских карт — изготовление банковских карт.





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