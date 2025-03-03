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Япония нарастила экспорт табачных изделий в Россию

1:15
Экономика

Россия уже второй месяц подряд импортирует табак из Японии на сумму свыше 20 миллионов долларов.

Сигарета
Фото: 500px.com by Lindsay Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сигарета

РИА Новости проанализировало данные японской статслужбы и выяснило, что в январе 2025 года экспорт табака и табачных изделий из Японии в Россию составил 22 миллиона долларов (3,44 миллиарда иен), при этом в прошлом январе поставок не было. В декабре 2024 года экспорт составил 22,7 миллиона долларов (3,49 миллиарда иен).

Стоит отметить, что в январе Япония экспортировала табак исключительно в Россию, а также в небольшом объеме в Польшу. Согласно итогам всего 2024 года, основными покупателями японского табака стали Россия с объемом 23,1 миллиона долларов (3,5 миллиарда иен), Бельгия с 9,03 миллиона долларов (1,37 миллиарда иен) и Италия с 130,2 тысячи долларов (19,7 миллиона иен).

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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