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Италия удивила: вот как изменилась торговля России с Европой в 2024 году

1:05
Экономика

По итогам 2024 года Италия впервые с 2015 года заняла третье место среди европейских торговых партнеров России, несмотря на снижение товарооборота на 10% — до $8,4 млрд.

Флаг Итальянской республики
Фото: commons.wikimedia.org by Maupao70, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Итальянской республики

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные статистические службы и официальных представителей европейских стран.

Лидером по объёму торговли с Россией среди европейских стран остаётся Белоруссия, с которой товарооборот вырос на 7,4% и составил $57,6 млрд. Вторую позицию заняла Германия, несмотря на сокращение торговли на 22% — до $9,5 млрд.

Четвёртое место занимает Франция, увеличившая товарооборот на 9% до $6,4 млрд. Венгрия второй год подряд остаётся на пятом месте, но её торговля с Россией снизилась на 16% и составила $6,2 млрд.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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