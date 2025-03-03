Вашингтон ставит на паузу: судьба украинских минеральных ресурсов под вопросом

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что в настоящее время сделка с Украиной по минеральным ресурсам не находится на повестке дня.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

"В настоящее время нет", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что дальнейшая судьба соглашения теперь зависит от США. По его словам, подписание документа должно быть завершено на уровне стран и министров, однако сроки остаются неопределёнными.

Сделка, касающаяся доступа к украинским минеральным ресурсам, могла бы стать важной частью экономического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Однако текущая позиция американской стороны ставит её под вопрос, что может повлиять на стратегические планы Украины в этом направлении.

Уточнения

Запасы полезных ископаемых — количество полезных ископаемых, (минерального или органического происхождения) для данного месторождения, определенное по данным геологической разведки. Имеется несколько стандартов достоверности оценки запасов.



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