Дешевле в Китае: одежду российских брендов шьют там же, где Zara и H&M

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2020 по 2024 год стоимость производства одежды в России выросла на 30-50%, что вынудило большинство отечественных брендов перенести пошив на фабрики других стран. Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Китай и Бангладеш стали основными партнерами российских компаний, предлагая более доступные цены на производство. Об этом пишет "Российская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Швейный цех

Рост цен и влияние маркетплейсов

Увеличение затрат на ткани и фурнитуру (на 21% и 19% соответственно) привело к подорожанию одежды. В то же время жесткая конкуренция на рынке и политика скидок маркетплейсов, где 85% продаж приходится на бюджетный сегмент, вынуждают компании снижать цены, что негативно сказывается на их маржинальности.

Российское производство уступает зарубежным фабрикам

По данным экспертов, отечественные фабрики не могут обеспечить массовое производство одежды из-за высокой себестоимости, отсутствия кадров и недостаточной сырьевой базы. Крупные бренды, такие как Melon Fashion Group, полностью полагаются на зарубежных партнеров, производящих ткани, фурнитуру и готовые изделия.

Будущее российского легпрома

Несмотря на сложности, российские бренды продолжают развиваться, однако зависимость от импортных тканей и заграничного пошива сохраняется. По мнению экспертов, поддержка отечественного производства должна быть направлена на улучшение инфраструктуры, создание конкурентных условий и привлечение инвестиций в текстильную промышленность.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.





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