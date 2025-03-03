Дешевле в Китае: одежду российских брендов шьют там же, где Zara и H&M

С 2020 по 2024 год стоимость производства одежды в России выросла на 30-50%, что вынудило большинство отечественных брендов перенести пошив на фабрики других стран. Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Китай и Бангладеш стали основными партнерами российских компаний, предлагая более доступные цены на производство. Об этом пишет "Российская газета".
Увеличение затрат на ткани и фурнитуру (на 21% и 19% соответственно) привело к подорожанию одежды. В то же время жесткая конкуренция на рынке и политика скидок маркетплейсов, где 85% продаж приходится на бюджетный сегмент, вынуждают компании снижать цены, что негативно сказывается на их маржинальности.
По данным экспертов, отечественные фабрики не могут обеспечить массовое производство одежды из-за высокой себестоимости, отсутствия кадров и недостаточной сырьевой базы. Крупные бренды, такие как Melon Fashion Group, полностью полагаются на зарубежных партнеров, производящих ткани, фурнитуру и готовые изделия.
Несмотря на сложности, российские бренды продолжают развиваться, однако зависимость от импортных тканей и заграничного пошива сохраняется. По мнению экспертов, поддержка отечественного производства должна быть направлена на улучшение инфраструктуры, создание конкурентных условий и привлечение инвестиций в текстильную промышленность.
Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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