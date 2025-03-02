Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году продажи натурального меха в России выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, несмотря на тёплую зиму. Однако вместе с увеличением спроса подорожали и сами изделия. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пальто из овчины с мехом

По словам Алексея Лихачёва, владельца меховой фабрики "Соболь", рост цен на меховую продукцию составил 15-25%, что связано с удорожанием меховых шкур — их стоимость увеличилась от 10% до 100% в зависимости от вида.

Развитие меховой индустрии в России

В России пушным звероводством занимаются около 30 хозяйств, среди которых 21 ферма разводит норку — самый популярный мех. Производство шкурок лисы, песца и енотовидной собаки сосредоточено на нескольких предприятиях. Кроме того, Россия является единственной страной в мире, где разводят соболя и хоря.

По мнению Владимира Бозова, председателя совета Национальной ассоциации звероводов, отечественное производство покрывает всего 20% потребностей рынка, а остальная часть меха поступает по параллельному импорту и нелегальным каналам.

Проблемы отрасли: кадры, сезонность, импорт

Главными вызовами для мехового бизнеса остаются сезонность спроса, нехватка квалифицированных кадров и рост расходов на производство. Меховые швеи и скорняки — профессии, которые постепенно исчезают, так как молодые специалисты не приходят в отрасль. Производители также отмечают, что снятие пошлин на сырьё в 2025 году приведёт к тому, что российский мех будет продаваться за границу без переработки, а готовая продукция возвращаться в страну по более высокой цене.

Прогнозы на будущий сезон

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы покупатели ещё смогут приобрести меховые изделия со скидками, но в новом сезоне ожидается подорожание на 20-100%. Рост цен связан с глобальным спросом на мех, а также популярностью модного тренда Slavic girl, который подогревает интерес к меховым изделиям. Специалисты советуют приобретать шубы сейчас, чтобы избежать удорожания в следующем сезоне.

Уточнения

Мех - звериная шкура, снятая с шерстью, волосяной покров млекопитающих. В отличие от шерсти, понятие мех применяется лишь к семейству куньих, отряду зайцеобразных, а также к некоторым видам, приматов (лемур), грызунов (бобёр, белка), псовых (лисицы) и кошачьих (рысь, леопард и так далее). Кроме того, термин применяется в качестве обозначения шкуры пушного животного с сохранённым на ней мехом. Главная функция меха — создание микроклимата, предохранение от неблагоприятных условий внешней среды, защитная окраска.



Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.

