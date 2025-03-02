Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уборка больше не бесконечный процесс: этот метод помогает сделать дом уютным
Хотите быть бодрыми и активными даже в 90 лет? Попробуйте эти привычки
Час, два, сутки? Сколько на самом деле нужно ждать, чтобы сесть за руль после алкоголя
Когда кошка постоянно трясёт ушами — это не просто каприз, а сигнал о большой проблеме
Эти 5 продуктов испортятся в морозилке быстрее, чем вы думаете: мнение диетолога
Таам Джа: новая глубочайшая дыра на планете удивила учёных
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша

Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%

2:21
Экономика

В 2024 году продажи натурального меха в России выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, несмотря на тёплую зиму. Однако вместе с увеличением спроса подорожали и сами изделия. Об этом сообщает "Российская газета".

Пальто из овчины с мехом
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пальто из овчины с мехом

По словам Алексея Лихачёва, владельца меховой фабрики "Соболь", рост цен на меховую продукцию составил 15-25%, что связано с удорожанием меховых шкур — их стоимость увеличилась от 10% до 100% в зависимости от вида.

Развитие меховой индустрии в России

В России пушным звероводством занимаются около 30 хозяйств, среди которых 21 ферма разводит норку — самый популярный мех. Производство шкурок лисы, песца и енотовидной собаки сосредоточено на нескольких предприятиях. Кроме того, Россия является единственной страной в мире, где разводят соболя и хоря.

По мнению Владимира Бозова, председателя совета Национальной ассоциации звероводов, отечественное производство покрывает всего 20% потребностей рынка, а остальная часть меха поступает по параллельному импорту и нелегальным каналам.

Проблемы отрасли: кадры, сезонность, импорт

Главными вызовами для мехового бизнеса остаются сезонность спроса, нехватка квалифицированных кадров и рост расходов на производство. Меховые швеи и скорняки — профессии, которые постепенно исчезают, так как молодые специалисты не приходят в отрасль. Производители также отмечают, что снятие пошлин на сырьё в 2025 году приведёт к тому, что российский мех будет продаваться за границу без переработки, а готовая продукция возвращаться в страну по более высокой цене.

Прогнозы на будущий сезон

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы покупатели ещё смогут приобрести меховые изделия со скидками, но в новом сезоне ожидается подорожание на 20-100%. Рост цен связан с глобальным спросом на мех, а также популярностью модного тренда Slavic girl, который подогревает интерес к меховым изделиям. Специалисты советуют приобретать шубы сейчас, чтобы избежать удорожания в следующем сезоне.

Уточнения

Мех - звериная шкура, снятая с шерстью, волосяной покров млекопитающих. В отличие от шерсти, понятие мех применяется лишь к семейству куньих, отряду зайцеобразных, а также к некоторым видам, приматов (лемур), грызунов (бобёр, белка), псовых (лисицы) и кошачьих (рысь, леопард и так далее). Кроме того, термин применяется в качестве обозначения шкуры пушного животного с сохранённым на ней мехом. Главная функция меха — создание микроклимата, предохранение от неблагоприятных условий внешней среды, защитная окраска.

 

Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева
Недвижимость
Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.