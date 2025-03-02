Японская Fujitsu откажется от производства банкоматов из-за роста безналичных платежей

Компания Fujitsu планирует окончание производства банкоматов к 2030 году из-за снижения спроса на них, обусловленного развитием безналичных платежей.
Это заявление было сделано представителями компании в субботу. Fujitsu начала выпускать банкоматы в 1977 году и уже ранее рекомендовала финансовым учреждениям рассмотреть возможность перехода на оборудование других производителей.
Отказ от производства банкоматов объясняется также тем, что компания нацеливается на развитие технологических услуг, включая искусственный интеллект. В рамках этой стратегии Fujitsu также планирует продать свои доли в нескольких компаниях, таких как Shinko Electric Industries, FDK и Fujitsu General, пишет The Japan Times.
Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
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