Мир на вес золота: хватит ли нам драгоценного металла?

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золото традиционно считается активом-убежищем во времена экономической нестабильности, а его стоимость продолжает устанавливать исторические рекорды. Об этом пишет болгарское издание Money. Однако сколько этого драгоценного металла существует в мире и как оно распределяется среди населения планеты?

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ювелирные изделия

Объем мировых запасов

По данным Геологической службы США, на сегодняшний день в мире добыто и зарегистрировано около 244 000 тонн золота. Это включает как историческую добычу, так и актуальные запасы драгоценного металла. Если бы все это золото разделить между 8 миллиардами жителей планеты, каждому досталось бы всего по 30 граммов — примерно столько весит одна тройская унция или шесть небольших золотых колец.

Где хранится золото?

Значительная часть мирового золота сосредоточена не в частных руках, а в резервах центральных банков. Крупнейшим держателем считается Федеральная резервная система США, владеющая более 8000 тонн золота. Следом идет Китай, который в последние годы наращивает золотые резервы и сейчас владеет около 2200 тонн. Это позволяет странам диверсифицировать свои валютные активы и снижать зависимость от доллара США.

Где больше всего добывают золото?

Наибольшие объемы добычи приходится на США, Узбекистан, Россию, Канаду и Австралию. В списке крупнейших золотых рудников мира лидирует Nevada Gold Mines (США) с объемом добычи 3,3 млн унций золота в год. В десятку также входят рудники Мурунтау в Узбекистане, Грасберг в Индонезии, Олимпиада в России и ряд других месторождений. Эти 10 шахт обеспечивают почти 12% мирового производства золота.

Почему Южная Африка потеряла лидерство?

Когда-то Южная Африка была главным поставщиком золота в мире, но за последние десятилетия ее доля существенно снизилась. В XX веке страна добывала до 1000 тонн золота в год, но сегодня производство сократилось из-за истощения рудников и высоких издержек добычи.

Что в итоге?

Несмотря на активное развитие альтернативных финансовых инструментов, таких как криптовалюты, золото остается ключевым активом-убежищем, спрос на который растет во времена кризисов. Государства продолжают наращивать запасы, а добыча ведется все активнее. Возможно, в будущем баланс мирового золотого рынка изменится, но пока этот драгоценный металл остается неотъемлемой частью экономики.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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