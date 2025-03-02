Экспортные тренды: Россия наращивает поставки в Китай, но драгметаллы теряют позиции

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия значительно увеличила поставки руд, алюминия, удобрений, газа и нефти в Китай, согласно данным таможни КНР.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Об этом сообщает РБК. Наибольший рост наблюдается в поставках руд — плюс 26%, а также в продуктах неорганической химии, которые увеличились на 81%. Поставки алюминия и удобрений выросли на 25% и 10% соответственно.

В то же время отмечено значительное снижение поставок драгметаллов, которые упали на 49%, а также жирных и растительных масел, уменьшившихся на 26%.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года в России вводятся новые цифровые маркировки для одежды и нижнего белья, однако это не скажется на ценах товаров. Большая часть легкой промышленности уже маркируется несколько лет, и текущее расширение номенклатуры пройдет без стрессов и повышения цен.





Уточнения

Тренд — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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