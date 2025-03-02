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Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта

1:44
Экономика

Российские пчеловоды добились значительного успеха в 2024 году: объем поставок меда на экспорт увеличился на 50%. Россия уже входит в пятерку мировых лидеров по производству пчелопродукции, и потенциал для роста остается огромным. Об этом заявили на международном конгрессе "Пчела и человек: Россия и дружественные страны", сообщает "Парламентская газета".

мед
Фото: flickr.com by Dino Giordano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
мед

Глобальный интерес к российскому меду

На конгрессе собрались представители отрасли из 35 стран, включая Китай, Иран, Сербию, Перу и Египет. Важность меда как стратегического продукта подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что помимо традиционного меда пчеловодство дает множество ценных продуктов: маточное молочко, прополис, пергу и пчелиный яд.

Мед — стратегический экспортный продукт

По словам замминистра сельского хозяйства Максима Борового, российский мед сегодня признан национальным брендом, пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Президент РФ Владимир Путин поручил расширять экспортные возможности отрасли, а для поддержки пчеловодов предусмотрены субсидии и гранты.

Китай и другие страны увеличивают закупки

Одним из главных покупателей российского меда остается Китай. Как отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, спрос на органический мед в КНР продолжает расти. Российские производители могут воспользоваться этим трендом, если улучшат логистику, стандарты сертификации и маркетинговое продвижение.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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