Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта

Российские пчеловоды добились значительного успеха в 2024 году: объем поставок меда на экспорт увеличился на 50%. Россия уже входит в пятерку мировых лидеров по производству пчелопродукции, и потенциал для роста остается огромным. Об этом заявили на международном конгрессе "Пчела и человек: Россия и дружественные страны", сообщает "Парламентская газета".
На конгрессе собрались представители отрасли из 35 стран, включая Китай, Иран, Сербию, Перу и Египет. Важность меда как стратегического продукта подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что помимо традиционного меда пчеловодство дает множество ценных продуктов: маточное молочко, прополис, пергу и пчелиный яд.
По словам замминистра сельского хозяйства Максима Борового, российский мед сегодня признан национальным брендом, пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Президент РФ Владимир Путин поручил расширять экспортные возможности отрасли, а для поддержки пчеловодов предусмотрены субсидии и гранты.
Одним из главных покупателей российского меда остается Китай. Как отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, спрос на органический мед в КНР продолжает расти. Российские производители могут воспользоваться этим трендом, если улучшат логистику, стандарты сертификации и маркетинговое продвижение.
Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).
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