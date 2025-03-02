Возвращение в Россию на горизонте? Toyota провела секретную встречу с бывшими дилерами

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководство японской компании Toyota организовало первый за последние три года секретный VIP-сбор для бывших дилеров из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Логотип Toyota

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на информацию от Telegram-канала Mash. На встрече, которая проходила с 9 по 12 февраля в Дубае (ОАЭ), группе из нескольких десятков человек оплатили билеты бизнес-класса и разместили в отеле высокого уровня. Участникам предложили подписать документы о неразглашении.

По данным канала, общение с экс-представителями Toyota в России инициировал головной офис компании. На встрече Toyota извинилась за уход с российского рынка, остановку поставок и борьбу с импортом, а также пообещала, что как только ситуация улучшится, они будут первыми, кто вернется.

Следующая встреча запланирована на март 2025 года.

Ранее сообщалось, что глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что возврат Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможен только при условии выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода в период отсутствия Renault среди акционеров.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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