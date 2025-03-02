Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты борьбы с целлюлитом, о которых ты не знала
Простые лайфхаки для борьбы с мухами: избавьтесь от насекомых быстро и надолго
Паштет из печени, моркови и лука — нежнейшая закуска, от которой невозможно оторваться
Осторожно! Мошенники продают несуществующие билеты на концерты Пелагеи: певица раскрыла обман
Морковь будет огромной, если добавить в почву этот кухонный секрет: дачники в шоке
Муравьи-убийцы мутируют: как новый гибрид угрожает всей Америке
Онкология больше не приговор? Создан тест для раннего выявления рака
Почему вы устали, даже если спите по 8 часов: узнайте, кто ворует вашу энергию
Секрет итальянцев раскрыт: делаем пиццу, как в Неаполе

Bosch сокращает рабочие места: компания реагирует на изменения в автомобильной отрасли

2:25
Экономика

Немецкая компания Bosch, поставляющая автопроизводителям по всему миру оборудование и программное обеспечение, планирует дополнительные сокращения рабочих мест на отдельных предприятиях из-за сложной рыночной ситуации.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

Генеральный директор Штефан Хартунг сообщил об этом в интервью газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, отметив, что дальнейшие сокращения неизбежны из-за слабости мировой экономики в автомобильной отрасли, растущей конкуренции со стороны Китая и неопределенности среди потребителей.

Хартунг также упомянул, что переход от двигателей внутреннего сгорания к электроприводам приведет к значительным потерям рабочих мест. Однако замедление развития отрасли электромобилей может иметь положительный эффект, позволяя более длительное время использовать существующие мощности по производству двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, многие сотрудники смогут выйти на пенсию до того, как потеряют работу из-за процесса трансформации.

По предварительным данным, прибыль Bosch до вычета процентов и налогов в прошлом году сократилась на треть, составив €3,2 млрд. В 2023 году операционная прибыль компании достигала €4,8 млрд, в 2024 году продажи упали на 1%, до €90,5 млрд. Хартунг отметил, что компания не достигла своих целей.

На конец 2024 года количество сотрудников Bosch по всему миру составило 417 900, что на 11 500 меньше, чем годом ранее. В Германии число работников сократилось на 4,4 тыс., до 129 800. В течение более чем года компания неоднократно объявляла о планах сокращения рабочих мест, при этом к концу 2032 года может быть потеряно более 12 тыс. рабочих мест. В Германии затронуто около 7 тыс. рабочих мест.

Несмотря на существующие трудности, Bosch планирует увеличить продажи и прибыль в 2025 году, конкретный прогноз ожидается в мае, сообщает ТАСС.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Экономика и бизнес
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
Секреты борьбы с целлюлитом, о которых ты не знала
Простые лайфхаки для борьбы с мухами: избавьтесь от насекомых быстро и надолго
Паштет из печени, моркови и лука — нежнейшая закуска, от которой невозможно оторваться
Осторожно! Мошенники продают несуществующие билеты на концерты Пелагеи: певица раскрыла обман
Морковь будет огромной, если добавить в почву этот кухонный секрет: дачники в шоке
Муравьи-убийцы мутируют: как новый гибрид угрожает всей Америке
Онкология больше не приговор? Создан тест для раннего выявления рака
Почему вы устали, даже если спите по 8 часов: узнайте, кто ворует вашу энергию
Секрет итальянцев раскрыт: делаем пиццу, как в Неаполе
Талия 60 см! Добиться таких объемов можно с помощью этих чудо-упражнений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.