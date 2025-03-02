Bosch сокращает рабочие места: компания реагирует на изменения в автомобильной отрасли

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкая компания Bosch, поставляющая автопроизводителям по всему миру оборудование и программное обеспечение, планирует дополнительные сокращения рабочих мест на отдельных предприятиях из-за сложной рыночной ситуации.

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Генеральный директор Штефан Хартунг сообщил об этом в интервью газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, отметив, что дальнейшие сокращения неизбежны из-за слабости мировой экономики в автомобильной отрасли, растущей конкуренции со стороны Китая и неопределенности среди потребителей.

Хартунг также упомянул, что переход от двигателей внутреннего сгорания к электроприводам приведет к значительным потерям рабочих мест. Однако замедление развития отрасли электромобилей может иметь положительный эффект, позволяя более длительное время использовать существующие мощности по производству двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, многие сотрудники смогут выйти на пенсию до того, как потеряют работу из-за процесса трансформации.

По предварительным данным, прибыль Bosch до вычета процентов и налогов в прошлом году сократилась на треть, составив €3,2 млрд. В 2023 году операционная прибыль компании достигала €4,8 млрд, в 2024 году продажи упали на 1%, до €90,5 млрд. Хартунг отметил, что компания не достигла своих целей.

На конец 2024 года количество сотрудников Bosch по всему миру составило 417 900, что на 11 500 меньше, чем годом ранее. В Германии число работников сократилось на 4,4 тыс., до 129 800. В течение более чем года компания неоднократно объявляла о планах сокращения рабочих мест, при этом к концу 2032 года может быть потеряно более 12 тыс. рабочих мест. В Германии затронуто около 7 тыс. рабочих мест.

Несмотря на существующие трудности, Bosch планирует увеличить продажи и прибыль в 2025 году, конкретный прогноз ожидается в мае, сообщает ТАСС.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



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