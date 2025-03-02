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Обсуждается проект перезапуска Северного потока – 2 с поддержкой США

1:26
Экономика

Маттиас Варниг, который является "близким другом" президента России Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску газопровода "Северный поток — 2".

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на британскую газету Financial Times. Согласно информации издания, Варниг, который раньше работал в Штази в Восточной Германии и до 2023 года возглавлял материнскую компанию Nord Stream, сейчас инициирует проект с поддержкой американских инвесторов в интересах российского газового гиганта "Газпром".

Источники FT отметили, что Варниг пытается наладить контакты с новой администрацией президента США и вовлечь американских бизнесменов в свои закулисные усилия по прекращению конфликта на Украине, что также подразумевает углубление экономических связей между Россией и США.

В американских кругах осведомлены о предложении привлечь инвесторов и рассматривают это как часть попыток восстановления отношений с Москвой.

Тем временем высокопоставленные европейские чиновники узнали о проекте "Северный поток — 2" в последние недели и выразили беспокойство по этому поводу.

Ранее немецкий политик Ральф Нимайер высказывался о возможности избежать продажи газопровода, если Германия национализирует его и связанную инфраструктуру на своей территории.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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