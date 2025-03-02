Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите, чтобы собака слушалась вас в любой ситуации? Вот что для этого нужно
Минимальная нагрузка — максимальный эффект: тренировки для тех, у кого нет времени на спорт
Овощное рагу, которое согреет в холодный день — рецепт, который вам нужен
Механическая коробка передач уже не та: почему она больше не король надежности
Забудьте о вздутии живота: эта простая привычка изменит всё
Шокирующее заявление Кушанашвили: Лисовец обманул всех ради пиара?
Вы делаете это каждый сезон, а толку ноль: список бесполезных действий в саду
5 винтажных находок для спальни, которые дизайнеры сметают с полок комиссионок
3 лучших способа избавиться от трещин на пятках — попробуйте сами

Новый сервис Госуслуг: запустили самозапрет на займы для защиты от мошенников

1:29
Экономика

На портале "Госуслуги" запущен новый сервис — самозапрет на выдачу кредитов и займов.

Компьютер
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютер

Этот инструмент предназначен для защиты граждан от мошеннических действий, когда злоумышленники могут оформлять кредиты на чужие имена.

Сервис работает следующим образом: после подачи заявления в кредитной истории клиента появляется отметка с указанием даты начала действия запрета. При проверке кредитной истории банки и микрофинансовые организации (МФО) увидят эту отметку и должны отказать в выдаче кредита или займа.

Запрет можно настроить как на все виды потребительских кредитов и займов, так и выбрать конкретные ограничения. Например, можно запретить только дистанционное оформление кредитов, оставив возможность получения займа при личном обращении в финансовую организацию.

Важно отметить, что самозапрет не касается ипотеки, образовательных и автокредитов, а также уже действующих кредитных договоров.

Запрет можно снять в любой момент через "Госуслуги", для чего потребуется электронная подпись, которую можно получить через приложение "Госключ". Будет необходимо внести изменения в кредитную историю, и самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после этого. В будущем запрет можно установить вновь, если понадобится, пишет sakh.online.

Уточнения

«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Красота и стиль
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Замена устаревшего советского Ан-26. В РФ собрали первый фюзеляж для пассажирской Ладоги Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
3 лучших способа избавиться от трещин на пятках — попробуйте сами
Новый сервис Госуслуг: запустили самозапрет на займы для защиты от мошенников
Близнец-паразит — врачи спасли подростка, из живота которого рос его брат
Секрет сияющей кожи без кремов и салонов — он стоит 0 рублей
Эффект плацебо в фитнесе: как мозг заставляет тело становиться сильнее
Приталенные пальто возвращаются — узнайте, что будет актуально
Важные изменения в сфере недвижимости и ЖКХ: вот что нужно знать
Выращиваем розы в картошке: результаты, которые вас удивят
Киев заявил, что Patriot сбивает не так уж и много русской баллистики
Куриные котлетки в сливочном соусе — нежнее просто не бывает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.