Новый сервис Госуслуг: запустили самозапрет на займы для защиты от мошенников

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

На портале "Госуслуги" запущен новый сервис — самозапрет на выдачу кредитов и займов.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютер

Этот инструмент предназначен для защиты граждан от мошеннических действий, когда злоумышленники могут оформлять кредиты на чужие имена.

Сервис работает следующим образом: после подачи заявления в кредитной истории клиента появляется отметка с указанием даты начала действия запрета. При проверке кредитной истории банки и микрофинансовые организации (МФО) увидят эту отметку и должны отказать в выдаче кредита или займа.

Запрет можно настроить как на все виды потребительских кредитов и займов, так и выбрать конкретные ограничения. Например, можно запретить только дистанционное оформление кредитов, оставив возможность получения займа при личном обращении в финансовую организацию.

Важно отметить, что самозапрет не касается ипотеки, образовательных и автокредитов, а также уже действующих кредитных договоров.

Запрет можно снять в любой момент через "Госуслуги", для чего потребуется электронная подпись, которую можно получить через приложение "Госключ". Будет необходимо внести изменения в кредитную историю, и самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после этого. В будущем запрет можно установить вновь, если понадобится, пишет sakh.online.

Уточнения

«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации.



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