Япония нарастила объём экспорта пластиковой мебели в Россию

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе этого года экспорт японской пластиковой мебели в Россию увеличился в 5,4 раза, составив 9 тысяч долларов (1,4 миллиона иен).

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Данные японской службы статистики предоставил РИА Новости. Однако по сравнению с декабрем прошлого года объем японского экспорта в Россию сократился вдвое. В первую очередь в первой месяце 2025 года поставлялись только пластиковые предметы обстановки. В 2024 году российские компании чаще всего покупали японскую мебель для медицинских учреждений, стоматологических клиник и ветеринарных кабинетов.

Россия заняла 13-е место среди основных покупателей японской мебели. Лидерами в этом списке стали Польша (789,1 тысячи долларов), Германия (776,5 тысячи долларов) и Франция (494,2 тысячи долларов).

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.