Цены на яйца в США бьют рекорды — производителям товаров для творчества это на руку

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США производители наборов для декорирования яиц рассчитывают на успешные продажи в преддверии католической Пасхи, которая в этом году проходится на 20 апреля.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

В стране отмечается дефицит куриных яиц на фоне вспышки птичьего гриппа. Стоимость упаковки из 12 яиц в разных магазинах варьируется — с шести до девяти долларов.

Компания Hey Buddy Hey Pal, производящая Eggmazing Egg Decorator — набор для декорирования яиц, получает от 85% до 90% своего годового дохода от продажи пасхальных товаров. В прошлом году она заработала 14 миллионов долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем году. В этом году в планах продать от 600 000 до 700 000 декоративных яиц.

Бренд Paas планирует продать более 10 миллионов наборов в этом году, что может стать одним из самых успешных периодов в истории компании.

Сеть магазинов Michaels сообщила, что 43% запланированных пасхальных продаж будут приходиться на гипсовые, пластиковые и декоративные яйца, передает CNBC.

Уточнения

Па́сха также Воскресе́ние Христо́во — древнейший и самый важный христианский праздник.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.