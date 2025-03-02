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Цены на яйца в США бьют рекорды — производителям товаров для творчества это на руку

1:12
Экономика

В США производители наборов для декорирования яиц рассчитывают на успешные продажи в преддверии католической Пасхи, которая в этом году проходится на 20 апреля.

Яйца
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

В стране отмечается дефицит куриных яиц на фоне вспышки птичьего гриппа. Стоимость упаковки из 12 яиц в разных магазинах варьируется — с шести до девяти долларов.

Компания Hey Buddy Hey Pal, производящая Eggmazing Egg Decorator — набор для декорирования яиц, получает от 85% до 90% своего годового дохода от продажи пасхальных товаров. В прошлом году она заработала 14 миллионов долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем году. В этом году в планах продать от 600 000 до 700 000 декоративных яиц.

Бренд Paas планирует продать более 10 миллионов наборов в этом году, что может стать одним из самых успешных периодов в истории компании.

Сеть магазинов Michaels сообщила, что 43% запланированных пасхальных продаж будут приходиться на гипсовые, пластиковые и декоративные яйца, передает CNBC.

Уточнения

Па́сха  также Воскресе́ние Христо́во — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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