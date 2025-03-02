Деньги опять в трубу? Starship готовят к повторному запуску

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания SpaceX (США) получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации (FAA) на повторный запуск своей ракеты Starship, который запланирован на 3 марта.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Известно, что ракета Starship потерпела крушение во время седьмого испытательного полета в январе этого года, что привело к падению обломков на британские острова Теркс и Кайкос в Атлантическом океане и задержкам нескольких коммерческих рейсов.

Еще в 2019 году, по информации TechCrunch, Илон Маск заявлял, что общая стоимость одного полета для ракеты Starship на околоземную орбиту составляет около 2 миллионов долларов.

FAA выдало модифицированную лицензию SpaceX, которая имеет частную рыночную оценку в 350 миллиардов долларов, однако расследование инцидента после взрыва все еще не завершено. Представитель FAA сообщил, что космическим компаниям, включая SpaceX и Rocket Lab, ранее разрешали проводить полеты даже во время продолжающихся расследований.

В прошлом году FAA оштрафовало SpaceX на 633 009 долларов за предполагаемые нарушения безопасности и процедур перед двумя запусками в 2023 году. Также SpaceX получила штраф от Агентства по охране окружающей среды за загрязнение воды в Техасе в нарушение Закона о чистой воде.

После этих штрафов Маск угрожал подать в суд на FAA за "чрезмерное регулирование", но так и не подал жалобу, передает CNBC.

Уточнения

Starship (произносится «Старшип») — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты.



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