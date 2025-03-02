Кризис золота: запасы в российских банках упали более чем вдвое

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

К концу 2024 года запасы золота в российских банках снизились ниже 40 тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Эти данные были получены из расчетов издания РБК на основе информации Центробанка России о запасах драгоценных металлов и камней в банках. По информации на 1 января 2025 года, суммарная стоимость золота на банковских счетах составила 325,4 миллиарда рублей.

Этот объем золота более чем в два раза меньше, чем на пиковом уровне в конце 2023 года, когда, согласно данным на 1 октября, стоимость золота на счетах достигала 472,4 миллиарда рублей. Тогда физический объем запасов золота в банках оценивался примерно в 80,5 тонн. Текущий уровень запасов золота является самым низким за последние три года.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.





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