Недобросовестные продавцы: фальшивки заполонили отечественный рынок

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок заполонили подделки электроники российских марок.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лаборатория

Недобросовестные продавцы предлагают фальшивые компьютеры, ноутбуки и профессиональное оборудование, которое часто используется в государственных заказах. Это стало возможным на фоне увеличения спроса на отечественные гаджеты, как сообщает газета "Известия".

Компания Fplus сообщила, что их коммутаторы, серверы и мобильные устройства стали объектом подделки. Часто фальшивые устройства не выполняют заявленные функции. В компании отмечают, что такие мошеннические схемы часто возникают из желания быстро заработать, используя неосторожность покупателей.

Пострадавшие от подделок компании уверены, что причиной такого явления является растущая узнаваемость российской продукции.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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