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Отличие в темпах роста экономики: почему Россия опережает G7

1:51
Экономика

Темпы роста российской экономики в 2024 году оказались значительно выше средних показателей "Большой семерки".

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Как показывает анализ данных национальных статистических служб, предоставленный РИА Новости, в 2024 году ВВП России увеличился на 4,1%, что соответствует таким же темпам роста, как и в 2023 году. В то же время средний рост экономик стран G7 составил всего 1%, в то время как в 2023 году этот показатель был 1,1%.

Среди стран "Большой семерки" наиболее заметный рост наблюдался в США, где ВВП увеличился на 2,8%, что немного меньше, чем в 2023 году (2,9%). Канада показала рост на уровне 1,5%, а Франция — на 1,1%.

Темпы роста в Великобритании также ускорились: ВВП вырос на 0,9% в сравнении с 0,4% годом ранее. Однако Италия продемонстрировала замедление, с ростом в 0,5% по сравнению с 0,7% в 2023 году.

Наибольшее снижение темпов роста зафиксировано в Японии: ВВП вырос всего на 0,1% после роста на 1,5% в 2023 году, что связано со снижением внутреннего спроса. Германия, в свою очередь, показала второй год подряд снижение экономических показателей — на 0,2% после спада на 0,3% в 2023 году.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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