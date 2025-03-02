Цифровая маркировка: как новые законы повлияют на покупку одежды

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 марта 2025 года введены новые цифровые маркировки для одежды и нижнего белья, однако это не скажется на ценах товаров.

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Манекены

Об этом сообщил Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты России. Он отметил, что большая часть легкой промышленности уже маркируется несколько лет, и текущее расширение номенклатуры пройдет без стрессов и повышения цен.

С той же даты в Московской области и других регионах России расширился список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Теперь в него входят нижнее белье, купальники, чулки, носки, галстуки, головные уборы и детская одежда. На продукции легкой промышленности появятся коды "Честный знак", пишет ТАСС.

Уточнения

Крупнейшей системой маркировки является «Честный знак» (товары лёгкой промышленности, шубы, обувь, табак, лекарства, молочная продукция, шины и ряд других товарных групп; с 2024 года — все товарные группы). Оператором системы распоряжением правительства РФ без конкурса назначена компания ЦРПТ (совместное предприятие Алишера Усманова, «Ростеха» и Александра Галицкого).





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