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Домодедово под контролем — почему владельцу аэропорта закрыли выезд из страны

1:42
Экономика

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и председателю наблюдательного совета Валерию Когану запретили выезд за границу.

Пассажирский терминал Домодедово DME Passenger terminal
Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пассажирский терминал Домодедово DME Passenger terminal

Запрет был введен ещё 25 февраля и, вероятно, связан с расследованием, касающимся руководства аэропорта. В конце января стало известно, что Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области против 30 компаний группы "Домодедово", а также Каменщика и Когана. Ведомство требует передать все активы аэропорта в государственную собственность.

Согласно материалам дела, контроль над стратегическим объектом может осуществляться иностранными гражданами и компаниями, что требует разрешения правительства. Однако владельцы аэропорта не запрашивали такого согласования. По данным прокуратуры, один из бенефициаров имеет гражданство Турции и ОАЭ, другой — Израиля, а компания-владелец зарегистрирована на Мальте.

Также выяснилось, что с предприятия незаконно вывели за рубеж 18 млрд рублей. В связи с этим 1 февраля Арбитражный суд передал управление Домодедово Росавиации. Новый директор Вадим Волков теперь контролирует все процессы, связанные с операционной деятельностью, пассажирским обслуживанием и безопасностью аэропорта.

Вопрос о передаче Домодедово государству поднимался и ранее. В 2011 году после теракта против Дмитрия Каменщика уже возбуждали уголовное дело о нарушении безопасности, но позже оно было закрыто, сообщает Telegram-канал Shot.

Уточнения

Международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. Ломоносова — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ. Расположен на границе городского округа Домодедово и Раменского района Московской области, в 45 километрах к юго-востоку от центра Москвы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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