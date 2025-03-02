Эксперты предупреждают: кофе будет только дорожать

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировые цены на кофе стремительно растут, устанавливая рекорды. В январе 2025 года стоимость фунта молотого кофе достигла 7 долларов — на 75% выше, чем в 2020 году. По прогнозам, рост продолжится, а в 2025 году кофе подорожает еще на 25%. Об этом пишет mk. ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Климатические изменения разрушили кофейный рынок

Погодные катаклизмы серьезно ударили по крупнейшим производителям — Бразилии и Вьетнаму. Засухи, заморозки и наводнения привели к падению урожайности, что вызвало сокращение экспорта. По данным Международной кофейной организации, поставки из Бразилии упали на 7,4%, а из Вьетнама — на 40%.

Политика США и ЕС усугубляет ситуацию

Введение новых пошлин на импорт кофе из Мексики и Канады, инициированное администрацией Трампа, создает дополнительную нагрузку на рынок. В то же время Евросоюз с 2024 года вводит запреты на продукцию, связанную с вырубкой лесов, что усложняет поставки.

Геополитика и сбои в логистике угрожают кофейному рынку

Конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Суэцкого канала нарушили морские перевозки, через которые в Европу поступает около 30% мирового кофе. По оценкам экспертов, около 5 миллиардов упаковок кофе не было доставлено в срок, что только усиливает давление на цены.

Что в итоге?

Рост цен на кофе становится неизбежным, и в ближайшие месяцы ситуация может только ухудшиться. Глобальный дефицит, растущие пошлины и сбои в логистике сделают любимый напиток дороже, а возможно, и менее доступным для потребителей.

Уточнения

Брази́лия официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). Будучи пятой среди стран мира по площади и седьмой по численности населения (с более чем 218 млн жителей).



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