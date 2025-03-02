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Наставничество с бонусами: россиянам начнут доплачивать за обучение коллег

1:39
Экономика

С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе РФ появится новое понятие "наставник". Работники, которые обучают коллег, смогут получать за это дополнительные выплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Размер и условия начисления доплат для сотрудников государственных учреждений определяются нормативными актами, а в частных компаниях — коллективными договорами.

Дополнительные соглашения и права наставников

Согласно изменениям, работник сможет стать наставником только по письменному согласию. Обязанности, условия выполнения работы и сроки будут закрепляться в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

При этом сотрудник имеет право отказаться от наставничества досрочно. Работодатель также может отменить поручение, но с обязательным уведомлением за три рабочих дня.

Ужесточение контроля за выплатой зарплат

Одновременно с введением выплат наставникам в каждом регионе создадут межведомственные комиссии по контролю за задержками зарплат. Если ранее их деятельность была рекомендательной, то теперь они работают на законодательной основе. В состав комиссий войдут представители власти, профсоюзов и работодателей.

Что в итоге?

Изменения в законодательстве направлены на поддержку наставников и борьбу с задержками зарплат. Введение выплат за наставничество поможет мотивировать опытных сотрудников к передаче знаний, а ужесточенный контроль за выплатами заработных плат предотвратит долгосрочные задержки и защитит права работников.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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