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Прятаться или выживать? Крупные корпорации строят бункеры для защиты своих данных

1:41
Экономика

Компании массово инвестируют в подземные укрытия для своих серверов и управленческих штабов. Криптокомпании стали первыми, кто заинтересовался бункерными дата-центрами, а теперь к ним присоединились крупнейшие корпорации. В США уже ведется строительство нескольких защищенных объектов, способных выдержать ядерный удар. Об этом сообщает издание Money. bg.

взрывозащищенная дверь в ядерном бункере Шайенн-Маунтин
Фото: commons.wikimedia.org by USAF photo., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
взрывозащищенная дверь в ядерном бункере Шайенн-Маунтин

Почему компаниям нужны подземные убежища?

История знает немало примеров, когда данные оказывались под угрозой:

  • 11 сентября 2001 года — уничтожены дата-центры на Манхэттене.
  • 2012 год — ураган Сэнди разрушил телекоммуникационную инфраструктуру Verizon.
  • 2022 год — дата-центры Google и Oracle в Лондоне закрылись из-за экстремальной жары.

В условиях новых глобальных вызовов технологические компании ищут максимальную защиту для своих данных.

Сколько стоит защитить информацию?

Стоимость строительства подземного дата-центра с автономным энергоснабжением, системой очистки воздуха и резервными запасами воды стартует от 45 миллионов долларов. Некоторые проекты включают жилые помещения для руководителей, а также спортивные залы и даже фермы для выращивания еды.

Что в итоге?

Бизнес готов платить миллионы за безопасность, ведь утрата данных грозит катастрофическими убытками. Однако эксперты отмечают, что ни один бункер не защитит информацию так, как грамотно выстроенная система кибербезопасности.

Уточнения

Ки́бербезопа́сность - раздел информационной безопасности, в рамках которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов, для выявления источников киберопасности, образующихся при этом, определение их характеристик.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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