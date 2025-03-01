Прятаться или выживать? Крупные корпорации строят бункеры для защиты своих данных

Компании массово инвестируют в подземные укрытия для своих серверов и управленческих штабов. Криптокомпании стали первыми, кто заинтересовался бункерными дата-центрами, а теперь к ним присоединились крупнейшие корпорации. В США уже ведется строительство нескольких защищенных объектов, способных выдержать ядерный удар. Об этом сообщает издание Money. bg.
История знает немало примеров, когда данные оказывались под угрозой:
В условиях новых глобальных вызовов технологические компании ищут максимальную защиту для своих данных.
Стоимость строительства подземного дата-центра с автономным энергоснабжением, системой очистки воздуха и резервными запасами воды стартует от 45 миллионов долларов. Некоторые проекты включают жилые помещения для руководителей, а также спортивные залы и даже фермы для выращивания еды.
Бизнес готов платить миллионы за безопасность, ведь утрата данных грозит катастрофическими убытками. Однако эксперты отмечают, что ни один бункер не защитит информацию так, как грамотно выстроенная система кибербезопасности.
Ки́бербезопа́сность - раздел информационной безопасности, в рамках которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов, для выявления источников киберопасности, образующихся при этом, определение их характеристик.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.