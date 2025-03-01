Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растения вянут после уборки: 5 роковых ошибок цветоводов — как спасти зелёных любимцев
Диван у окна: ошибка в интерьере, которая делает вас тревожнее
Невидимый враг: как пластик попадает в кровь и вызывает болезни
Размножил ежевику разок — теперь соседям раздаю ящиками
На эти машины страшно смотреть в кредитном калькуляторе, но за рулём — одно удовольствие
Уникальные масла, замедляющие рост волос и придающие коже сияние после депиляции
Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится
Лариса Гузеева признала свои ошибки материнства
Солнечный свет под запретом: как живут люди с порфирией

Еда на вынос по новым правилам: что изменится с 1 марта?

1:54
Экономика

С 1 марта 2025 года все заведения общепита, продающие еду на вынос или с доставкой, обязаны предоставлять сертификаты соответствия. Ранее такая практика была необязательной, что позволяло многим кафе и ресторанам обходить проверки. Об этом сообщает издание "Парламентская газета".

Курьеры Яндекс.Еды
Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Курьеры Яндекс.Еды

Что изменилось?

  • Обязательная сертификация — каждый производитель еды на вынос должен иметь документы, подтверждающие соответствие продукции санитарным требованиям.
  • Отдельная подача соусов — с 1 марта запрещено заправлять холодные закуски и салаты перед продажей или доставкой (за исключением блюд, где соус является неотъемлемой частью).
  • Контроль температуры — новые нормы требуют установки термометров в местах раздачи еды в школах, детсадах и лагерях.
  • Ограничение времени хранения — готовые блюда в детских учреждениях должны реализовываться в течение двух часов после приготовления.

Почему это важно?

По данным Роспотребнадзора, до 90% проверок ресторанов выявляли отсутствие сертификатов соответствия, однако до сих пор это не влекло серьезных последствий. Теперь нарушителям грозят штрафы до 50 000 рублей.

Эксперты отмечают, что рынок доставки еды продолжает расти, а новые требования направлены на улучшение качества продукции и защиту потребителей.

Что в итоге?

С 1 марта заведения общественного питания обязаны соблюдать новые правила, иначе грозят штрафы и проверки. Ужесточение санитарных норм направлено на повышение безопасности еды на вынос, но предприниматели опасаются, что новые требования могут усложнить работу и увеличить затраты.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Красота и стиль
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить Аудио 
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Экономика и бизнес
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
Растения вянут после уборки: 5 роковых ошибок цветоводов — как спасти зелёных любимцев
Диван у окна: ошибка в интерьере, которая делает вас тревожнее
Невидимый враг: как пластик попадает в кровь и вызывает болезни
Размножил ежевику разок — теперь соседям раздаю ящиками
На эти машины страшно смотреть в кредитном калькуляторе, но за рулём — одно удовольствие
Уникальные масла, замедляющие рост волос и придающие коже сияние после депиляции
Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится
Лариса Гузеева признала свои ошибки материнства
Солнечный свет под запретом: как живут люди с порфирией
Город из снега — какая зимняя традиция существует в Новосибирске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.