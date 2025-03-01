Еда на вынос по новым правилам: что изменится с 1 марта?

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 марта 2025 года все заведения общепита, продающие еду на вынос или с доставкой, обязаны предоставлять сертификаты соответствия. Ранее такая практика была необязательной, что позволяло многим кафе и ресторанам обходить проверки. Об этом сообщает издание "Парламентская газета".

Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Курьеры Яндекс.Еды

Что изменилось?

Обязательная сертификация — каждый производитель еды на вынос должен иметь документы, подтверждающие соответствие продукции санитарным требованиям.

Отдельная подача соусов — с 1 марта запрещено заправлять холодные закуски и салаты перед продажей или доставкой (за исключением блюд, где соус является неотъемлемой частью).

Контроль температуры — новые нормы требуют установки термометров в местах раздачи еды в школах, детсадах и лагерях.

Ограничение времени хранения — готовые блюда в детских учреждениях должны реализовываться в течение двух часов после приготовления.

Почему это важно?

По данным Роспотребнадзора, до 90% проверок ресторанов выявляли отсутствие сертификатов соответствия, однако до сих пор это не влекло серьезных последствий. Теперь нарушителям грозят штрафы до 50 000 рублей.

Эксперты отмечают, что рынок доставки еды продолжает расти, а новые требования направлены на улучшение качества продукции и защиту потребителей.

Что в итоге?

С 1 марта заведения общественного питания обязаны соблюдать новые правила, иначе грозят штрафы и проверки. Ужесточение санитарных норм направлено на повышение безопасности еды на вынос, но предприниматели опасаются, что новые требования могут усложнить работу и увеличить затраты.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.



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