Еда на вынос по новым правилам: что изменится с 1 марта?

С 1 марта 2025 года все заведения общепита, продающие еду на вынос или с доставкой, обязаны предоставлять сертификаты соответствия. Ранее такая практика была необязательной, что позволяло многим кафе и ресторанам обходить проверки. Об этом сообщает издание "Парламентская газета".
По данным Роспотребнадзора, до 90% проверок ресторанов выявляли отсутствие сертификатов соответствия, однако до сих пор это не влекло серьезных последствий. Теперь нарушителям грозят штрафы до 50 000 рублей.
Эксперты отмечают, что рынок доставки еды продолжает расти, а новые требования направлены на улучшение качества продукции и защиту потребителей.
С 1 марта заведения общественного питания обязаны соблюдать новые правила, иначе грозят штрафы и проверки. Ужесточение санитарных норм направлено на повышение безопасности еды на вынос, но предприниматели опасаются, что новые требования могут усложнить работу и увеличить затраты.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
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