Японский экспорт чёрных металлов в Россию достиг рекордного снижения

В январе экспорт изделий из черных металлов в Россию из Японии сократился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это снижение связано с тем, что в этом месяце не было поставок части товарной номенклатуры, как сообщает РИА Новости, основываясь на данных японской статистики.
В результате, в январе Россия импортировала из Японии черных металлов на сумму лишь 17,8 тысячи долларов (2,8 миллиона иен), что значительно ниже по сравнению с 81,5 тысячи долларов (12,5 миллиона иен) в январе прошлого года. Однако по сравнению с декабрем объем поставок увеличился почти вдвое.
Среди импортированных товаров наибольшую долю составили готовые изделия из черных металлов, объемом на 12,4 тысячи долларов (1,9 миллиона иен). В эту категорию входят различные товары, такие как лестницы, поддоны, вентиляторы, а также кованые и штампованные изделия. Также в январе были импортированы небольшие объемы винтов, болтов и гаек (на 3,3 тысячи долларов) и различных игл (на 2,1 тысячи долларов).
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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