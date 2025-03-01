Японский экспорт чёрных металлов в Россию достиг рекордного снижения

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе экспорт изделий из черных металлов в Россию из Японии сократился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Это снижение связано с тем, что в этом месяце не было поставок части товарной номенклатуры, как сообщает РИА Новости, основываясь на данных японской статистики.

В результате, в январе Россия импортировала из Японии черных металлов на сумму лишь 17,8 тысячи долларов (2,8 миллиона иен), что значительно ниже по сравнению с 81,5 тысячи долларов (12,5 миллиона иен) в январе прошлого года. Однако по сравнению с декабрем объем поставок увеличился почти вдвое.

Среди импортированных товаров наибольшую долю составили готовые изделия из черных металлов, объемом на 12,4 тысячи долларов (1,9 миллиона иен). В эту категорию входят различные товары, такие как лестницы, поддоны, вентиляторы, а также кованые и штампованные изделия. Также в январе были импортированы небольшие объемы винтов, болтов и гаек (на 3,3 тысячи долларов) и различных игл (на 2,1 тысячи долларов).

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.