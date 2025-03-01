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Битва за ресурсы: власти Эль-Сальвадора разрешили иностранным компаниям добычу золота

2:26
Экономика

После 15-летнего запрета добыча золота в Эль-Сальвадоре снова становится легальной. Президент Найиб Букеле инициировал закон, который позволяет иностранным компаниям разрабатывать месторождения, в том числе крупные шахты Сан-Себастьяна. Об этом сообщает испанское издание El País.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Экономисты отмечают, что это может привлечь в страну миллиарды долларов инвестиций, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления.

Однако экологические организации указывают на риски загрязнения водных ресурсов и социальную напряженность среди местных шахтеров, которые могут быть вытеснены корпорациями.

Ключевые экономические факторы

  • Инвестиции: привлечение крупных международных компаний в горнодобывающий сектор.
  • Рабочие места: потенциальный рост занятости в промышленности.
  • Доходы государства: налоговые поступления и экспортные пошлины.
  • Социальные риски: вероятность конфликтов между местными шахтерами и инвесторами.
  • Экологические угрозы: возможное загрязнение водоемов и разрушение экосистем.

Экономические последствия для Эль-Сальвадора

По оценкам аналитиков, страна может увеличить экспорт драгоценных металлов и привлечь новые потоки капитала, особенно из США и Канады, где работают крупнейшие горнодобывающие корпорации. В то же время потенциальные затраты на ликвидацию экологических последствий могут оказаться выше, чем ожидаемая прибыль.

Правительство заявляет, что разрабатывает механизмы экологического контроля, но экологи указывают, что более 99% рек страны уже загрязнены и новые добывающие предприятия могут усугубить ситуацию.

Что в итоге?

Возвращение золотодобычи в Эль-Сальвадор может стать ключевым фактором для роста экономики, но риск социальных протестов и ухудшения экологической ситуации остается высоким. В ближайшие месяцы власти страны будут вынуждены балансировать между интересами бизнеса и общества, чтобы избежать повторения негативного опыта прошлых лет.

Сможет ли Эль-Сальвадор превратить свое "кровавое золото" в экономический успех, не нанося ущерб экологии и социальному благополучию? Ответ на этот вопрос покажут ближайшие годы.

Уточнения

Сальвадо́р официальное название — Респу́блика Эль-Сальвадо́р (исп. República de El Salvador - букв. "Республика Спасителя") — государство в Центральной Америке. Граничит с Гондурасом на востоке, на севере с Гватемалой, а на западе омывается Тихим океаном. Унитарное государство. Площадь — 21 041 км², население — около 6,5 млн человек.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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