Битва за ресурсы: власти Эль-Сальвадора разрешили иностранным компаниям добычу золота

После 15-летнего запрета добыча золота в Эль-Сальвадоре снова становится легальной. Президент Найиб Букеле инициировал закон, который позволяет иностранным компаниям разрабатывать месторождения, в том числе крупные шахты Сан-Себастьяна. Об этом сообщает испанское издание El País.
Экономисты отмечают, что это может привлечь в страну миллиарды долларов инвестиций, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления.
Однако экологические организации указывают на риски загрязнения водных ресурсов и социальную напряженность среди местных шахтеров, которые могут быть вытеснены корпорациями.
По оценкам аналитиков, страна может увеличить экспорт драгоценных металлов и привлечь новые потоки капитала, особенно из США и Канады, где работают крупнейшие горнодобывающие корпорации. В то же время потенциальные затраты на ликвидацию экологических последствий могут оказаться выше, чем ожидаемая прибыль.
Правительство заявляет, что разрабатывает механизмы экологического контроля, но экологи указывают, что более 99% рек страны уже загрязнены и новые добывающие предприятия могут усугубить ситуацию.
Возвращение золотодобычи в Эль-Сальвадор может стать ключевым фактором для роста экономики, но риск социальных протестов и ухудшения экологической ситуации остается высоким. В ближайшие месяцы власти страны будут вынуждены балансировать между интересами бизнеса и общества, чтобы избежать повторения негативного опыта прошлых лет.
Сможет ли Эль-Сальвадор превратить свое "кровавое золото" в экономический успех, не нанося ущерб экологии и социальному благополучию? Ответ на этот вопрос покажут ближайшие годы.
Сальвадо́р официальное название — Респу́блика Эль-Сальвадо́р (исп. República de El Salvador - букв. "Республика Спасителя") — государство в Центральной Америке. Граничит с Гондурасом на востоке, на севере с Гватемалой, а на западе омывается Тихим океаном. Унитарное государство. Площадь — 21 041 км², население — около 6,5 млн человек.
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