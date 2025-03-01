Центробанк России сохраняет курс на снижение инфляции до 4%

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России нацелен на снижение инфляции до 4% и сохраняет свою денежно-кредитную политику без изменений.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Об этом сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Он отметил, что Центробанк настроен на возвращение инфляции к целевому уровню, несмотря на возможные экономические трудности.

По прогнозам, инфляция в 2025 году составит 7-8%, однако к 2026 году ожидается возвращение к целевым 4%. Тремасов уверен, что банк достигнет ценовой стабильности и будет поддерживать ее в будущем.

6 июня 2024 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о задаче снизить инфляцию до 4% к следующему Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет в июне 2025 года. Она подчеркнула, что это является ключевым показателем эффективности работы ЦБ, пишет "Прайм".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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