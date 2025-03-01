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Клубника в шоколаде бьёт рекорды: аналитика подарков

1:05
Экономика

Специалисты Авито провели анализ подарков, которые мужчины выбирают к 8 марта.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

Выяснили, что самым популярным подарком стала клубника в шоколаде, которую мужчины начали покупать в 5 раз чаще, сообщает sakh.online.

Кроме клубники в шоколаде, активно покупаются съедобные букеты, в состав которых входят зефир, орехи, конфеты, а также морепродукты и колбасы, рост продаж на эти товары составил 83%.

Также заметен рост покупок техники: в макрорегионе продажи планшетов и электронных книг увеличились на 7%, а компьютеров и телефонов — на 5%.

В числе популярных подарков остаются и товары для красоты и здоровья. Так, в начале февраля на Авито возросли продажи женских сумок, наборы косметики стали покупать на 11% чаще, а дорогие фены и стайлеры от известных брендов стали настоящим хитом, их продажи выросли на 56%.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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