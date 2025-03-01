Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладить ежей — смертельно опасно: вот почему ветеринары запрещают это делать
Трагедия в семье Хэкмена: дочь актёра подозревает, что причиной гибели звёздной пары стал угарный газ
Aptera меняет будущее: автомобиль, которому не нужны бензин и провода
Жарите блины, а они бледные? Возможно, вся проблема в вашей сковороде
Оно выглядит невинно, но привлекает клещей — какой цветок может испортить ваш участок
Мышцы вырастут за два месяца: как правильно питаться спортсменам?
Китайцы едят гнезда, а итальянцы – сыр с червями. Мы просто не доросли до такой гастрономии
Революция в мире ИИ: MultiCortex EXO объединит компьютеры в сеть для обмена данными
По примеру США? Мексика хочет ввести пошлины на товары из Китая

Системный анализ цен: эксперты предлагают новые меры для рынка жилья в России

1:13
Экономика

В России эксперты предложили создать комиссию при правительстве для контроля цен на жилье и анализа причин их роста.

квартира
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квартира

Это предложение было озвучено на круглом столе, который состоялся в рамках "Сибирской строительной недели" в феврале.

Комиссия будет заниматься отслеживанием цен на жилье и выявлением факторов, способствующих их увеличению, а также предложит меры по снижению цен. В последнее время наблюдается значительный рост цен на квартиры, что связывается с увеличением спроса, интересами застройщиков и повышением себестоимости строительства, а не только с удорожанием стройматериалов.

Комиссия будет состоять из представителей различных министерств, Госдумы и научного сообщества для более эффективного анализа и реакции на изменения в экономике.

Отношения к этому предложению разделились: одни считают, что рынок должен сам себя регулировать, другие подчеркивают необходимость системного анализа затрат. Эксперты также отмечают, что важно учитывать региональные особенности и рассматривать возможность снижения цен через развитие местных производств и внедрение новых технологий, передает "РГ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Недвижимость
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок Аудио 
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Трагедия в семье Хэкмена: дочь актёра подозревает, что причиной гибели звёздной пары стал угарный газ
Aptera меняет будущее: автомобиль, которому не нужны бензин и провода
Жарите блины, а они бледные? Возможно, вся проблема в вашей сковороде
Оно выглядит невинно, но привлекает клещей — какой цветок может испортить ваш участок
Мышцы вырастут за два месяца: как правильно питаться спортсменам?
Системный анализ цен: эксперты предлагают новые меры для рынка жилья в России
Китайцы едят гнезда, а итальянцы – сыр с червями. Мы просто не доросли до такой гастрономии
Революция в мире ИИ: MultiCortex EXO объединит компьютеры в сеть для обмена данными
По примеру США? Мексика хочет ввести пошлины на товары из Китая
Мошки атакуют: как спасти квартиру от весеннего нашествия — раскрываем секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.