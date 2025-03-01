Системный анализ цен: эксперты предлагают новые меры для рынка жилья в России

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России эксперты предложили создать комиссию при правительстве для контроля цен на жилье и анализа причин их роста.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ квартира

Это предложение было озвучено на круглом столе, который состоялся в рамках "Сибирской строительной недели" в феврале.

Комиссия будет заниматься отслеживанием цен на жилье и выявлением факторов, способствующих их увеличению, а также предложит меры по снижению цен. В последнее время наблюдается значительный рост цен на квартиры, что связывается с увеличением спроса, интересами застройщиков и повышением себестоимости строительства, а не только с удорожанием стройматериалов.

Комиссия будет состоять из представителей различных министерств, Госдумы и научного сообщества для более эффективного анализа и реакции на изменения в экономике.

Отношения к этому предложению разделились: одни считают, что рынок должен сам себя регулировать, другие подчеркивают необходимость системного анализа затрат. Эксперты также отмечают, что важно учитывать региональные особенности и рассматривать возможность снижения цен через развитие местных производств и внедрение новых технологий, передает "РГ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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