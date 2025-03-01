Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что газораспределительная компания непризнанного Приднестровья "Тираспольтрансгаз" вернула 3 миллиона кубометров природного газа, который она брала в заем в январе во время энергетического кризиса.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

На фоне ситуации, возникшей после прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому", обе стороны остались без газа.

Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что приводит к росту тарифов, тогда как Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде. В регионе вводились веерные отключения электричества, а жильцы многоквартирных домов страдали от отсутствия отопления и горячей воды в холодную погоду.

Чебан отметил, что с 26 по 28 февраля 2025 года "Тираспольтрансгаз" вернул "Молдовагазу" 3 миллиона кубометров газа в соответствии с условиями контракта, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.





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