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Затяните пояса: инструкция по выживанию на 20000 рублей в месяц для семьи

2:16
Экономика

Жить на 20 тысяч рублей в месяц всей семьёй — задача не из лёгких, но при грамотном распределении бюджета это возможно. Главное — жёсткий контроль расходов, экономия и поиск альтернативных вариантов.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Основной бюджет: как распределить 20 000 рублей?

Допустим, в семье трое человек — двое взрослых и ребёнок. Вот примерное распределение трат:

Продукты — 10 000 рублей.

Закупки раз в неделю в бюджетных магазинах (Ашан, Магнит, Пятёрочка).
Основу рациона составляют крупы (гречка, рис, макароны), картошка, овощи по сезону, курица, яйца, молоко.

Коммунальные услуги — 3 000 рублей.

Экономия на электричестве (энергосберегающие лампы, выключение приборов).
Контроль расхода воды и газа.
В случае высоких платежей — субсидии.

Транспорт — 2 000 рублей.

Ходить пешком или использовать общественный транспорт по льготным картам.
Велосипед как альтернатива для передвижения по городу.

Одежда — 1 000 рублей.

Покупка на распродажах или в секонд-хендах.
Обмен вещами через группы в соцсетях.

Связь и интернет — 1 500 рублей.

Выбор самых дешевых тарифов.
Отказ от платных подписок и дополнительных услуг.

Лекарства и бытовая химия — 1 500 рублей.

Покупка в аптеках с низкими ценами (аптечные сети с программами скидок).
Использование народных средств при простудных заболеваниях.

Развлечения — 1 000 рублей.

Бесплатные музеи, парки, прогулки.
Бесплатные детские секции и кружки.
Использование библиотек вместо покупки книг.

Как дополнительно сэкономить?

  1. Совместные закупки с друзьями или родственниками оптом (выгоднее).
  2. Домашний огород (зелень на подоконнике, дача, если есть).
  3. Рукодельные поделки и самодельные подарки вместо дорогих покупок.
  4. Поиск подработки: фриланс, сдача ненужных вещей, участие в опросах.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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