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Доходность удивит: какие активы принесут прибыль этой весной

Экономика

Весна — время обновления, и это касается не только природы, но и инвестиционного портфеля. В начале сезона появляются новые тренды, меняется экономическая ситуация, а значит, стоит рассмотреть свежие варианты для вложений.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

1. Фондовый рынок: осторожный оптимизм

Начало весны часто приносит оживление на фондовом рынке. В 2025 году особое внимание стоит обратить на эти сферы.

IT-компании — несмотря на турбулентность, технологический сектор остаётся перспективным.

Энергетика — цены на нефть и газ растут, а значит, можно рассмотреть вложения в сырьевые компании.

Фармацевтика и биотех — спрос на медтехнологии и лекарства стабильно высок.

2. Золото и драгметаллы

Инвесторы традиционно переходят в защитные активы при нестабильности, а золото остаётся одним из лучших способов защитить капитал. Весной спрос на него может усилиться, особенно на фоне инфляционных ожиданий.

3. Криптовалюта: осторожно, но с интересом

Рынок криптовалют был, есть и будет волатильным, но биткоин продолжает привлекать внимание инвесторов. В начале весны возможны коррекции после зимних ралли, что может стать хорошей возможностью для входа.

4. Недвижимость: не только квартиры

Весна — хороший период для инвестиций в коммерческую недвижимость и загородные дома. Также стоит рассмотреть REIT-фонды, позволяющие инвестировать в недвижимость без необходимости покупки объектов.

5. Облигации и депозиты

Если хочется снизить риски, стоит присмотреться к облигациям крупных компаний или государственным облигациям. Кроме того, весной ставки по депозитам будут ещё высокими, что делает их неплохим инструментом для сохранения капитала.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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