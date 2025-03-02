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Копилка треснет по швам: ЦБ предупредил о грядущем пике инфляции

0:49
Экономика

Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов предупредил: основной скачок цен может произойти в апреле-мае 2025 года.

Инфляция
Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфляция

Несмотря на все меры Центробанка, инфляция остаётся высокой, а динамика кредитования требует дополнительного анализа. Ключевая ставка может измениться уже в марте, но насколько — пока неясно, пишет ТАСС.

"К мартовскому заседанию мы будем иметь полную статистику лишь за февраль. К апрельскому заседанию, да, скорее всего, мы уже будем иметь полное понимание тех тенденций, которые происходят", — пояснил он.

Эксперты говорят о "переходной точке" на рынке, и впереди может быть как стабилизация, так и новый виток роста цен. Что делать с деньгами — хранить или вкладывать?

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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