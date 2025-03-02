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200 000 рублей — не предел: эти специалисты в России купаются в деньгах

1:16
Экономика

В 2024 году специалисты финансовой и страховой отраслей стали самыми высокооплачиваемыми в России — их средняя зарплата впервые превысила 200 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕМИСС.

кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит

В среднем зарплата в этих сферах составила 206,3 тысячи рублей, что на 37,2 тысячи больше, чем в 2023 году. Самые высокие доходы у работников холдинговых организаций (466 тыс. руб.), специалистов по перестрахованию (418 тыс. руб.) и управляющих фондами (322 тыс. руб.).

На втором месте — специалисты международных организаций со средней зарплатой 167,7 тысячи рублей, а замыкают тройку лидеров айтишники и работники сферы связи с доходом 163,5 тысячи рублей в месяц.

В этой сфере наибольшие доходы у разработчиков ПО (208 тыс.), специалистов по спутниковой связи (159 тыс.) и интернет-инфраструктуре (147 тыс.).

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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