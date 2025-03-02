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Работники этих 6 сфер больше других потеряли в доходах — кто попал под удар

1:10
Экономика

За последние пять лет российский рынок труда претерпел значительные изменения, и некоторые профессии оказались в числе проигравших.

Мужчина в офисе
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина в офисе

Как рассказал KP.RU профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, больше всего пострадали работники образования, медицины, ЖКХ, соцобслуживания, автопрома и гражданской авиации.

Учителя и врачи столкнулись с замедленным ростом зарплат — в образовании он ограничивается прогнозами инфляции, а в медицине надбавки, введённые в период пандемии, отменили. В бюджетной сфере индексация во многих регионах оказалась недостаточной, а в ЖКХ зарплаты зависят от регулирования тарифов.

Лётчики и бортпроводники потеряли доходы из-за сокращения авиарейсов после пандемии и санкций, а автопром сильно пострадал из-за ухода иностранных компаний. Также под удар попали горнодобывающая отрасль и металлургия.

При этом выиграли работники предприятий ОПК, IT-сектора и туризма, а также слесари и разнорабочие, спрос на которых резко вырос.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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