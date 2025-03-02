Работники этих 6 сфер больше других потеряли в доходах — кто попал под удар

За последние пять лет российский рынок труда претерпел значительные изменения, и некоторые профессии оказались в числе проигравших.
Как рассказал KP.RU профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, больше всего пострадали работники образования, медицины, ЖКХ, соцобслуживания, автопрома и гражданской авиации.
Учителя и врачи столкнулись с замедленным ростом зарплат — в образовании он ограничивается прогнозами инфляции, а в медицине надбавки, введённые в период пандемии, отменили. В бюджетной сфере индексация во многих регионах оказалась недостаточной, а в ЖКХ зарплаты зависят от регулирования тарифов.
Лётчики и бортпроводники потеряли доходы из-за сокращения авиарейсов после пандемии и санкций, а автопром сильно пострадал из-за ухода иностранных компаний. Также под удар попали горнодобывающая отрасль и металлургия.
При этом выиграли работники предприятий ОПК, IT-сектора и туризма, а также слесари и разнорабочие, спрос на которых резко вырос.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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