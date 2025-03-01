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Февральские тренды: стоимость газа в Европе достигла 542 долларов за кубометр

1:20
Экономика

В феврале средняя цена газа в Европе выросла на 5%, составив около 542 долларов за тысячу кубометров.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Согласно данным ТАСС и лондонской биржи ICE, основными факторами увеличения цены стали высокий уровень потребления из европейских хранилищ и недостаток энергии, вырабатываемой ветряными электростанциями.

В конце января фьючерсы на газ торговались по цене около 577 долларов за тысячу кубометров, но к концу февраля стоимость упала до 475 долларов, что на 17,7% ниже, чем в конце прошлого месяца. Это снижение связано с потеплением и началом переговоров между Россией и США.

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод (КАЗ) подписал контракты на поставку 23 пассажирских самолетов Ту-214. КАЗ наращивает производственные мощности в рамках программы импортозамещения, включая модернизацию производства на сумму 90 миллиардов рублей. Согласно директивам российского правительства, завод должен выпустить четыре самолета Ту-214 в 2025 году для авиакомпаний S7 Airlines, "Ираэро" и "Якутия".


Уточнения

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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