Банк ВТБ расширяет присутствие карт Мир в Казахстане

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество терминалов, принимающих карты российской платежной системы "Мир", увеличилось в 1,7 раза.

Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карта "Мир"

Теперь такие терминалы принадлежат банку ВТБ (Казахстан) и расположены в 183 точках. В ближайшее время они также будут установлены в аэропортах Алма-Аты и Астаны, сообщает РИА Новости.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил, что в прошлом году с помощью карт "Мир" было проведено банковских операций на сумму более 50 миллиардов тенге, что эквивалентно чуть менее 9 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Болгарии протестующие призывают граждан воздерживаться от банковских операций: не снимать и не вносить деньги, не делать переводы и платежи. Об этом передает радиостанция Rador Radio Romania. Основные требования протестующих — разобраться с банковскими комиссиями.

По данным Национального налогового агентства Болгарии, недавний бойкот сетевых магазинов, состоявшийся 20 февраля, привёл к снижению товарооборота супермаркетов на более чем 4%. Однако 13 февраля падение составило уже 28%.

Уточнения

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.



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