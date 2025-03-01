Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители Казахстана с кучей штрафов теперь должны доказать, что они адекватны
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела
Не пьёте молоко? Этот чай подарит вам кальций и укрепит здоровье
Новая эра навигации: квантовые датчики меняют правила игры
Отношения дошли до угроз? В Мексики посчитали, что США угрожают началом военных действий
Готовы к уличным тренировкам: вот как организовать удобное пространство для занятий спортом
Ледниковый период против гигантских белок: что случилось миллионы лет назад
Взошли на престол: названы 5 самых полезных круп — вот почему их нужно есть
Подводный мир удивляет: рыбы могут учиться и запоминать

Банк ВТБ расширяет присутствие карт Мир в Казахстане

1:17
Экономика

Количество терминалов, принимающих карты российской платежной системы "Мир", увеличилось в 1,7 раза.

Карта "Мир"
Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карта "Мир"

Теперь такие терминалы принадлежат банку ВТБ (Казахстан) и расположены в 183 точках. В ближайшее время они также будут установлены в аэропортах Алма-Аты и Астаны, сообщает РИА Новости.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил, что в прошлом году с помощью карт "Мир" было проведено банковских операций на сумму более 50 миллиардов тенге, что эквивалентно чуть менее 9 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Болгарии протестующие призывают граждан воздерживаться от банковских операций: не снимать и не вносить деньги, не делать переводы и платежи. Об этом передает радиостанция Rador Radio Romania. Основные требования протестующих — разобраться с банковскими комиссиями. 

По данным Национального налогового агентства Болгарии, недавний бойкот сетевых магазинов, состоявшийся 20 февраля, привёл к снижению товарооборота супермаркетов на более чем 4%. Однако 13 февраля падение составило уже 28%.

Уточнения

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Авто
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж Аудио 
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке
Еда и рецепты
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке Аудио 
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Не пьёте молоко? Этот чай подарит вам кальций и укрепит здоровье
Новая эра навигации: квантовые датчики меняют правила игры
Отношения дошли до угроз? В Мексики посчитали, что США угрожают началом военных действий
Готовы к уличным тренировкам: вот как организовать удобное пространство для занятий спортом
Ледниковый период против гигантских белок: что случилось миллионы лет назад
Взошли на престол: названы 5 самых полезных круп — вот почему их нужно есть
Подводный мир удивляет: рыбы могут учиться и запоминать
Банк ВТБ расширяет присутствие карт Мир в Казахстане
Секреты мясного рынка: как выбрать говядину и не оказаться с пустым кошельком
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.