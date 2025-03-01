600 тонн в год: в России открыли новое предприятие по производству сыров с голубой плесенью

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Городецком округе Нижегородской области открылся новый цех по производству сыров с голубой плесенью, реализованный компанией "Городецкая сыроварня".

Фото: freepik сыр с плесенью

Цех находится в деревне Курцево и будет выпускать 600 тонн сыра в год. На открытии присутствовали заместитель главы региона Андрей Саносян и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

Саносян отметил, что новый цех — это шаг к импортозамещению и созданию конкурентоспособного продукта. Проект был начат осенью 2023 года с общими инвестициями в 330 миллионов рублей, большинство из которых составили заемные средства под субсидированную процентную ставку.

Согласно информации, предоставленной министром, в реализации проекта участвовали как федеральные, так и региональные власти. Федерация предоставила льготный кредит с 12,5% годовых, а область компенсировала 6%, что позволило снизить ставку для инвестора до 6,5%.

Открытие нового цеха также позволило создать 38 рабочих мест. Планируется, что предприятие достигнет проектной мощности к концу этого года. По данным минсельхоза Нижегородской области, производство сыров в регионе увеличилось более чем на 14% по сравнению с 2023 годом, и сейчас этим занимаются более 20 организаций, передает "Живем в Нижнем".

Уточнения

Голубые сыры — группа сыров, имеющая зелено-голубоватый цвет сырной массы, который ей придаёт грибница благородной плесени (специальные виды плесени рода Penicillium, например Penicillium roqueforti или Penicillium glaucum).





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