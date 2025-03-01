1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия устанавливает рекорд. Уже в июне 2025 года в стране начнёт работу самый длинный газопровод в мире — 2800 км! Проект стоимостью 1,3 миллиарда долларов заменит тысячи бензовозов и изменит рынок энергоресурсов.
По новому трубопроводу ежегодно будет перекачиваться 8,3 млн тонн сжиженного газа, что составляет четверть всего потребления страны. Такой шаг снизит транспортные риски, удешевит логистику и повлияет на мировые цены на топливо.
Первые поставки по супермагистрали начнутся уже в марте, а полностью система заработает к середине года, сообщили в Indian Oil.
И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.
Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным давлением.
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