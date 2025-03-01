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Золотые горы: как превратить высокую зарплату в достойную пенсию — считаем баллы

0:55
Экономика

Размер страховой пенсии по старости зависит от официальной зарплаты, с которой работодатель делает отчисления в Социальный фонд. Чем выше доход, тем больше пенсионных баллов, а значит — выше будущая пенсия, объяснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Максимально можно получить 10 баллов в год, если зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц (2,76 млн рублей в год) до вычета налогов. При таком доходе за 35 лет стажа накопится 350 баллов.

"Если вы набираете по 10 пенсионных баллов ежегодно на протяжении 35 лет, то накопите 350 баллов. Ваша пенсия будет порядка 58 тысяч рублей, если считать по коэффициентам 2025 года", — подсчитал депутат в беседе с "Газетой.Ru".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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