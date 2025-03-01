Больше никаких левых кредитов: россияне получили мощный инструмент

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне получили мощный инструмент защиты от кредитных махинаций. Теперь любой желающий может самостоятельно заблокировать себе доступ к кредитам, исключив риск оформления займа мошенниками.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Оформить самозапрет можно через "Госуслуги" с 1 марта или в МФЦ (поэтапно до 31 августа). Процедура бесплатная и может быть отменена в любой момент.

Важно: если человек установил запрет, банк обязан отказать в выдаче кредита. А если заём всё же будет оформлен, банк не сможет требовать от него исполнения обязательств, пишет RT.

Сами условия самозапрета могут быть разными. Например, можно выбрать кредитора — банк или микрофинансовую организацию, а также способ обращения за кредитом.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.